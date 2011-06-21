Нужно сделать два сайта на DLE

Есть сайт на ВП движок нужно сделать след. Пишим цену и срок выполнения. http://coinn.ru/ 1)Нужно подключить платежки: вебмани и робокассу. 2)еще при оплате за киви в статусе заказа написанно "не оплаченно" хотя счет оплачен. можно ли сделать, что ...
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Посоветуйте каталог платных шаблонов для DLE, я выберу шаблончики, потом с вас переделать шаблончики под мои требования, прицепить на хостинг.
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