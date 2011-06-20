Написать движок сайта на php

Требуется доработка сайта на друпале, поставить необходимые модули и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать движок сайта Туристического агенства на php с элементарной базой данных и доступной для любого менеджера админкой, редактирования новостей и спец предложений. Свёрстанный шаблон да div`ах с css`ом прилагается.
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