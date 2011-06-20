Написать движок сайта на php

$200
Веб-программированиеЗакрыт18 заявок259 просмотров
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Нужно написать движок сайта Туристического агенства на php с элементарной базой данных и доступной для любого менеджера админкой, редактирования новостей и спец предложений. Свёрстанный шаблон да div`ах с css`ом прилагается.

PHP
12 лет назад
HeJIenocTb
Екатерина 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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