Интеграция онлайн игр

Нам требуется программист. задачи следующие... В основном написание скриптов для СЕО, автоматическая регистрация на ресурсах и создание страниц на них же. Написание общей системы управления не большими скриптами (админки). Вообщем, нужен надежный человек и понимающий программист для долгого ...