Программа по обработке фото

Уважаемые Фрилансеры. В связи с форс мажором быстро ищем замену нашему программисту! Нужно отпрограмировать сайт, поднять Базу данных пользователей и коммуникационную инфраструктуру. Работы: 1) Сайт -90%- Готов, нужно принять работы и "доделать" проект. Почти все готово, нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание программы, примерный функционал которой:
- загрузка фото
- на выходе получаем мультяшный аватар (заданного размера)
- как вариации, выбор различного фона
- как вариации, выбор различной прически, одежды, очки, и т.д.
Только с опытом, стучать сразу в аську 13328один4
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