Настроить платёжную систему.

$40
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки116 просмотров
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Привет, нужно установит и настроить скрипт. Там много zend надо разобраться.

12 лет назад
artemka_sv
Шведов 
35 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-1)
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