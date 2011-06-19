Загрузка изображений в тв параметр modx

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Нужна замена стандартного "вставить", тв параметра.

Нужно обычное "выбрать файл", после выбора картинки она загружается а ссылка вставляется в тв параметр.

Возможна альтернатива. В стандартном загрузщике очень не нравится то что картинки с русскими названиями не загружаются, или если загружаются то скриншоты не делаются (нужно как минимум автопереименование).

Жду ваших предложений.

MODX
12 лет назад
internaljob
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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