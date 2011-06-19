Нужно в течение пары недель сделать простенький интернет-магазин для продажи футболок.

В идеале, мужно сделать толко главную страницу, страницу продукта, и страницу простенького опросника, а такжа подсоединить все это к Google Analytics. Ну и, конечно, несколько поп-ап (pop up) окошек.

Главная цель магазина- тестирование потенциальной популярности продуктов, а не продажа.

Детали и пример первой страницы в прикрепленном файле.

Не обязательно, чтобы магазин выглядел именно так, как в файле. Можно взять уже существующий шаблон.

Можно сделать вот на этом сайте:

http://bigcartel.com/

Оплата договорная.