Создание pda версии сайта

Добрый день! Биржа: Miralinks.ru Задание/ Подробно обсудим в личной переписке. Выслушаю ваши предложения. С уважением, Никита.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сверстать урезанную версию сайта и интегрировать управление в имеющуюся самописную цмс. Подробную информацию выдам при общении.
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