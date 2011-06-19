Создание pda версии сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки173 просмотра
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Надо сверстать урезанную версию сайта и интегрировать управление в имеющуюся самописную цмс. Подробную информацию выдам при общении.

12 лет назад
planerolling
Шагина 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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