Снять блокировку показа страницы удален. сервером

Есть http://livescore.betradar.com/?alias=bwin&subdomain=BAW&language=ru&countryid=804&usercountryid=804

нужно сделать ее отображение на любом другом сайте

в iframe, чтобы можно было наложить баннер как в приложенной странице,

которая прекрасно работает у меня на компе, но при выкладке в инет перестает

p.s. если невозможно сделать, напишите почему пожалуйста, я закрою проект