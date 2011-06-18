Нужно доработать плагин файлобменник Social Engine

Ув. фриланси, нужно доработать плагин файл обменник от Socian Engine 3

1) любой формат можно была залить: (rar zip exe doc docx exl и так далее все формате)

2) нужно чтобы любой желающих смог скачать файлы загружены юзерам.

кроме те файлы которые юзеры при загрузки исключают свои файлы.

3) сделать время скачки 60секунд и на этот страниц чтоб я мог рекламу ставить

4) чтоб можно была сделать VIP скачка для не зарегистрированных людей

5) можно была ограничить скорость скачки

ну и в остальном в процессе создание и тестирование будет видно.

Предлагайте цену и сроки.