Необходимо создать 3D-обзор.

Есть сайт игрового магазина - http://la2ru.info/index.php , сайт немного недоделан, требуется доделать и привести в рабочий вид. Конкретно что нужно сделать расписано в ТЗ (прикреплено к посту) Хостинг\домен для работы предоставлю. Без предоплат. Сразу пишите примеры ваших работ, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать 3D визуализацию очень хорошего качества одного предмета- детской пластиковой игрушки,с возможностью просмотра со всех сторон.
Предмет доложен отфотошоплен, чтобы в 3D обзоре он казался идеальным..
От меня все необходимые материалы ....
Стоимость указывайте, пожалуйста на странице тендера.
Оплата безнал...
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