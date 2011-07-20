Исправление сайта на Joomla и редизайн

$350
Веб-программированиеЗавершен1 заявка297 просмотров
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Joomla
12 лет назад
TheEvroman
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$350
21 день
Денис - специалист, прекрасно знающий свою работу. Вдумчиво составленный ТЗ - залог хорошего результата. Спорные моменты решаются быстро и в сторону заказчика. Если, что-то непонятно, Денис всегда объяснит или сделает видео-мануал. Рекомендую
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