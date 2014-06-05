Высокопроизводительный скрипт на перл

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка135 просмотров
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Для архитектуры защиты от ддоса, нужен скрипт на перле, небольшая формочка с цифровой капчей.

Алгоритм такой:

Юзер зашел на ваш скрипт, ввел капчу, нажал - отправить. Если ввел не верно - ошибка, ввел правильно - отправился запрос.

Нужно что-бы при громадных объемах недавал никакой нагрузки. В качестве капчи можно использовать заранее генерированных 100 изображений.

Цена/Сроки

12 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
OldSkull
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Положительный отзыв. Все супер. Отличная работа. Рекомендую к сотрудничеству. Качество работы на отлично, соблюдение сроков на отлично, коммуникация тоже отлично.
Четкая постановка задачи и своевременная оплата.
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