Подправить компонент joomla 1.5 коментарии

$20
Веб-программированиеЗавершен5 заявок203 просмотра
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Доброго дня...

Еть компонент коменториев для джумлы 1.5

Joomla
12 лет назад
sankaweb
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Все спасибо доработал компонент коментариев для Joomla 1.5 видно что разбирается в коде джумлы советую с ним работать если очень нужно срочно человек очень ответственный все сделал быстро. желаю удачи и всего хорошего огромное вам спасибо.
Отзыв - супер, а вот денег заказчик платить, похоже, не намеревается...
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