Подправить компонент joomla 1.5 коментарии

Необходимо сделать вебформу PHP которая: 1. принимает поля: ФИО, Наименование организации, емайл, продукт(выбор из 2-х) 2. после нажатия на "Ок" - отображается счет (HTML) причем на HTML есть изображение печати(как подложка) и отправляется два письма ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня...
Еть компонент коменториев для джумлы 1.5
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