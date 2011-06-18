Написать с нуля скрипт сайта обоев на раб. стол

Ниписать С НУЛЯ скрипт сайта для обоев на раб.стол

Что требуется:

Авторизация на сайте с помощью Вконтакте

Комментарии к обоям с помощью Вконтакте

Рейтинг картинки.

Загрузка обоев авторизованными пользователями ( но с проверкой админа или модера )

Админка, с функцией добавления модератора для проверки картинок которые загрузили пользователи, а так же массовой загрузки обоев.

При загрузке картинки, автоматическое создание превью.

При скачке картинки - выбор размера экрана

Категории обоев

Выбор сортировки:

Сортировать по: дате, скачиваниям, рейтингу, обсуждаемости

Разрешение: все, широкоформатные, полноэкранные, multi monitors

Статистика:

100 обой

100500 скачиваний

В общем все примеры есть на goodfon.ru

Для более детального ТЗ и вопросов стучим сюда: ICQ 708057