Верстка+натяжка на движок+настройка модулей

$200
Веб-программированиеЗавершен7 заявок189 просмотров
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Верстка+натяжка на движок+настройка модулей

12 лет назад
catsu83
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
195 отзывов(-1)
12 лет назад
$200
6 дней
Артем, мастер своего дела и отличный специалист! Кроме профессиональных навыков хотелось бы отметить его отношение к работе - ему действительно интересно то, чем он занимается! Он выполняет работу не "лишь бы сделать", а с интересом: дает дельные советы, не торопится, вносит все поправки, даже те, которые не обговаривали в начале, предлагает несколько вариантов решения вопроса, все разъясняет. С ним работа становится легкой и приятной. Спасибо, Артем, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо за чудесный отзыв, с вами тоже очень приятно работать. Четкая постановка задачи, все грамотно и понятно. Всегда на связи, отвечает на все поставленные вопросы. С оплатой тоже все в порядке, без задержек. В общем работать одно удовольствие. С нетерпением жду еще заказов. Спасибо.
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