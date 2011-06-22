Верстка+натяжка на движок+настройка модулей

Артем, мастер своего дела и отличный специалист! Кроме профессиональных навыков хотелось бы отметить его отношение к работе - ему действительно интересно то, чем он занимается! Он выполняет работу не "лишь бы сделать", а с интересом: дает дельные советы, не торопится, вносит все поправки, даже те, которые не обговаривали в начале, предлагает несколько вариантов решения вопроса, все разъясняет. С ним работа становится легкой и приятной. Спасибо, Артем, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!