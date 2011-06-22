Нужно сделать простой сайт на флеше с минимальным функционалом + рисовалка (карандаш и стерка).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка+натяжка на движок+настройка модулей
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