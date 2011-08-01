Парсинг

Веб-программированиеЗавершен5 заявок253 просмотра
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Нужен парсинг товаров с сайта http://*****.ru/

Адрес сайта напишу в личку выбранному исполнтелю.

В результате парсинга нужно получить CSV файл следующего формата:

"уникальный id","производитель","название товара","полное описание товара","краткое описание товара","цена","категория товара(если есть)","url картинки (увеличенной)"

(с новой строки)

"уникальный id","производитель","название товара","полное описание товара","краткое описание товара","цена","категория товара(если есть)","url картинки (увеличенной)"

Просьба - оставлять предложения, только людям с опытом.

12 лет назад
oleggs
58 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
12 лет назад
$101
3 дня
Работой доволен. Все было сделано в соответствии с ТЗ и в срок. Рекомендую.
Я счастлив поздравить всех фрилансеров с появлением на ресурсе ещё одного порядочного работодателя! С Олегом работали спокойно, без суеты. Оплата последовала без задержек, даже с некоторым упреждением. Всячески рекомендую и котирую. Отлично!
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