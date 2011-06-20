Простой php скрипт

Веб-программированиеЗавершен4 заявки280 просмотров
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Задача следующая если у пользователя ip страны - то выводим надпись этой страны. Нужен просто php код со всеми внесенными ip.Определение по первой цифре ip адреса

PHP
12 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
12 лет назад
$15
1 день
Все как всегда отлично !
Отличный заказчик. Рекомендую.
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