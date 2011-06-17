Нужно написать движок для фотобанка.

Для партнерской программы был создан флеш-баннер. Нужно написать скрипт, который бы при установке на сайте партнера отображал флеш-баннер, а переход при нажатии на этом флеш-баннере осуществлялся на страницу нашего сайта с реф.ссылкой партнера. Т.е. переход ...