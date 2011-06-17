Нужно написать движок для фотобанка.

СРОЧНО Стоимость и сроки работ: необходима установка и настройка CMS, а так же подбор и установка модулей Функционал: каталог, личный кабинет (редактирование данных, история заказов, избранные товары), добавление в каталог, карта проезда (гугл или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: написать движок для фотобанка с нуля.
В качестве примера lori.ru.
Должны присутствовать функции добавления информационных страниц, создание новых разделов, поиск по типу файла (фото, иллюстрация, видео и т.д.), размеру, разрешению, ориентации, преобладающему цвету, изолированность и т.д., сортировка результатов, количество эскизов на страницу. Должен быть личный кабинет и внутренний счет.
Предлагайте сроки и стоимость.
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