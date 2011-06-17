Написать простой чат, встраиваемый в RedMine

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Нужен простой чат, встраиваемый в RedMine наподобие http://pusher-chat.heroku.com/chat/YO# (Ruby on Rails) со следующими возможностями:

* встраиваемость в RedMine в виде плагина

* информация, кто в чате

* возможность приглашать из списка, зарегистрированных в редмайне, а также по ссылке (как чат по ссылке выше)

* несколько чат-комнат одновременно

* хранение и поиск по истории чата

Сроки, стоимость?

12 лет назад
LoginovInvestmen
Логинов 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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