Требуется сопровождение сайтов

Имеется в наличии 4 сайта - два рукописных, один на битриксе и один на джумле.

Требуется сопровождение, так как постоянно возникает необходимость в доработке, переработке, усовершенствовании и т.п.

Ищем специалистов, готовых работать с одним из проектов или всеми сразу.

Обязательные качества - профессионализм, оперативность работы, умение творчески подходить к решению поставленных задач.