Приложение для ВКонтакте

Требуется программист с опытом по разработе приложений для вконтакте для написания не-сложного приложения, без админки и настроек, ориентированного для отправки результатов на api нашего сайта. В приложении будет несколько полей для ввода данных и кнопка отправки результата после оплаты голосами. Пожалуй, единственная проверка в приложении - наличие оплаты нашей услуги вконтакте. Выслушаю предложения по срокам и цене.