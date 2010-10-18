Приложение для ВКонтакте

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Требуется программист с опытом по разработе приложений для вконтакте для написания не-сложного приложения, без админки и настроек, ориентированного для отправки результатов на api нашего сайта. В приложении будет несколько полей для ввода данных и кнопка отправки результата после оплаты голосами. Пожалуй, единственная проверка в приложении - наличие оплаты нашей услуги вконтакте. Выслушаю предложения по срокам и цене.

13 лет назад
GeFo
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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