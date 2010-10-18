Приложение для ВКонтакте

Здравствуйте, Следующая ситуация: на моём сайте http://betfair-millioner.ru/ установлена система оплаты http://www.sprypay.ru (позволяет принимать оплату с таких систем как ВебМани, РбК Мани, Виза и других систем) и также установлена партнёрская программа с помощью сервиса http://www.ecommtools.com. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист с опытом по разработе приложений для вконтакте для написания не-сложного приложения, без админки и настроек, ориентированного для отправки результатов на api нашего сайта. В приложении будет несколько полей для ввода данных и кнопка отправки результата после оплаты голосами. Пожалуй, единственная проверка в приложении - наличие оплаты нашей услуги вконтакте. Выслушаю предложения по срокам и цене.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
ТЗ и скрипт - в аттаче, если будут вопросы - спрашивайте. От вас цена и сроки. Сроки жмут. Оплата по факту Яндекс.Деньгами.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо человек хорошо разбирающийся в МОДХ, для проведения текущих работ - добавление новых функций - доработка старых - и т.д. Оплата по договоренности. Хорошее знание МОДХ обязательно сайт www_pereplanirovkamos.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
1) надо плавно отображать картинки из указанной директории (включая поддиректории) строкой бегущей путь к картинкам задать можно опционально (дать такую возможность - например в файле тхт прописать..) 2) отображать случайно картинки "вспышкой" из этих директорий + писать ...Завершен12 лет назад
Требуется модуль на flash для сайта: 1) надо плавно отображать картинки из указанной директории (включая поддиректории) строкой бегущей путь к картинкам задать можно опционально (дать такую возможность - например в файле тхт прописать..) 2) ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Не функционирует правильно модуль. Необходимо исправить оперативно. От вас качество и скорость.Завершен13 лет назад
- $100
Для разработки простенькой биллинг-системы (права доступа, пополнение баланса) требуется Ruby on Rails программист. Работа не сложная, учитывая что 70% можно собрать из готовых частей :) В основном что нужно: 1. Регистрация пользователя, редактирование профиля 2. Админка, вход в нее, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Парсер rutracker.org подробнее при переписке нужно будет прямое добавление в бд, надо будет сохранить структуру, скачивать на сервер torrent файл рандомная дата добавления, использовать php,js,ajax,jquery,curlВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать конструктор теста. Пользователь через админку задает структуру теста, то есть возможны варианты: чекпойнта, радиобаттон, выбор в меню, строка ввода. По окончанию теста пользователем, идет подсчет баллов и вывод уровня по сетке баллов - типа Отличник, средний ...Завершен12 лет назад
Добрый день, есть около 27 небольших файлов в проекте, где есть код вроде echo " Не найдено ни одной строки "; или echo " Ваш возраст - $age лет "; нужно все русские слова засунуть в файлы переводов, вроде $L['age'] ...Завершен13 лет назад