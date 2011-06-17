Конструктор тестов

Веб-программированиеЗавершен4 заявки242 просмотра
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Нужно сделать конструктор теста.

Пользователь через админку задает структуру теста, то есть возможны варианты:

чекпойнта, радиобаттон, выбор в меню, строка ввода.

По окончанию теста пользователем, идет подсчет баллов и вывод уровня по сетке баллов - типа Отличник, средний уровень, низкий уровень.

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13 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
CodeDreamer
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена четко по заданию в короткие сроки (за ночь). Спасибо!