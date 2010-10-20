Создать файлы переводов для сайта

Веб-программированиеЗавершен1 заявка145 просмотров
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Добрый день,

есть около 27 небольших файлов в проекте, где есть код вроде

echo "

Не найдено ни одной строки

";

или echo "

Ваш возраст - $age лет

";

нужно все русские слова засунуть в файлы переводов, вроде

$L['age'] = 'возраст';

$L['no-rows'] = 'не найдено ни одной строки';

Кто возмется, сколько стоит, сколько нужно времени?

P.S. Пример файлов в приложении.

13 лет назад
alexdanilov
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
-Arh_Angel-
Евгений 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)
13 лет назад
$25
Евгений справился с задачей быстро, качественно и без ошибок. Учитывая то, что он сдержал обещание по срокам, оцениваю его работу как "отлично".
Знает чего хочет, четко ставит задачу, моментальная оплата - приятно работать.