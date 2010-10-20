Создать файлы переводов для сайта

Добрый день,

есть около 27 небольших файлов в проекте, где есть код вроде

echo "

Не найдено ни одной строки

";

или echo "

Ваш возраст - $age лет

";

нужно все русские слова засунуть в файлы переводов, вроде

$L['age'] = 'возраст';

$L['no-rows'] = 'не найдено ни одной строки';

Кто возмется, сколько стоит, сколько нужно времени?

P.S. Пример файлов в приложении.