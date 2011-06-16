Исправить ошибки в нескольких интернет-магазинах

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу программиста для стабильных заказав, надо исправить ошибки в нескольких интернет магазинах. Все вопросы задавайте в аське 400898634

13 лет назад
promonika
Ярослав 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется phpBB 3.08 доработка

    $500

    Надо на основе форума phpBB 3,08 сделать возможность проводить аукционные торги, открытие новых тем аукционных, объявление победителя итп, предпочтение человеку из Киева с которым реально можно встречаться и обсуждать рабочие моменты приблизительно что надо (возможна ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер (граббер) доски объявлений

    $35

    Доброго времени суток. У меня есть сайт доска объявлений на скрипте Profi Board Elite. Хотелось бы наполнить доску информацией для раскрутки. Знаю, что существуют скрипты для парсера (либо граббера) с досок OLX, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 1С-Битрикс - разработать фильтр каталога

    Требуется разработать фильтр каталога по свойствам. По результатам работ, возможно дальнейшее сотрудничество в рамках создания интернет-магазина. Проект "под ключ" не нужен, требуется программист в единственном лице, для последовательного решения ряда задач. Подробности в асе.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Компонент бибилотеки для Joomla 1.5

    Требуется переделать самописный скрипт библиотеки в компонент для Joomla 1.5. Функции старого скрипта: – чтение книг онлайн – авторазбиение на страницы – архив для скачивания (txt, htm) – возможность переноса книги из одной категории в другую – поиск по тематике, ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш загрузка к TinyMCE (Joomla)

    $50

    ТЗ Нужно к стандартному редактору TinyMCE добавить простую загрузку фото. 1. Массовая загрузка фото в окно выбора. 2. Поодиночная вставка фото в материал. 3. Массовая вставка фото в материал. 4. Накладка watermark Автору не нужно видеть куда загружаются фотки. Редактор TinyMCE будет ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редактирование самописной cms

    $70

    Для категорий возможность создавать, заполнять, отображать произвольные свойства, возможность потом фильтровать по ним, возможность создавать свойства, вычисляемые по простым формулам.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка сайта вакансий и резюме Joomla 1.6

    Планируется к запуску проект сайта вакансий и резюме на базе существующего кадрового агентства. Установлен компонент JS JOBS (http://www.joomsky.com) пакистанской разработки. Версия самая полная BUSINESS COMPLETE. Установлен шаблон template 33642 (Delta). Есть пример работающего русскоязычного сайта на этом компоненте: ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад