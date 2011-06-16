Исправить ошибки в нескольких интернет-магазинах

Надо на основе форума phpBB 3,08 сделать возможность проводить аукционные торги, открытие новых тем аукционных, объявление победителя итп, предпочтение человеку из Киева с которым реально можно встречаться и обсуждать рабочие моменты приблизительно что надо (возможна ...
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