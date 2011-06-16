Настройка сайта вакансий и резюме Joomla 1.6

Требуется сделать софт, который будет автоматически поддерживать темы созданные на форуме. Т.есть я опубликовал тему на 30 форумах и мне приходится каждый раз заходить на форум и писать, что я по прежнему принимаю заказы на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Планируется к запуску проект сайта вакансий и резюме на базе существующего кадрового агентства.
Установлен компонент JS JOBS (http://www.joomsky.com) пакистанской разработки. Версия самая полная BUSINESS COMPLETE.
Установлен шаблон template 33642 (Delta).
Есть пример работающего русскоязычного сайта на этом компоненте: http://kaliningrad.ru/job/
Задача:
1) Правильная русификация (действующая русификация проведена с помощью какого-то автоматического переводчика и совершенно не годится).
2) Подстройка дизайна (css шаблона не всегда сочетается с готовыми формами компонента).
3) Настройка системы подписки и платежей.
4) Настойка корректной работы всех модулей.
5) Добавление мелких деталей типа кнопочек, ссылок, баннеров и т.п.
Дизайнер (рисовальщик) свой есть.
При необходимости переводчик свой найдется.
Срок - 1 неделя.
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