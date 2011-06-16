Настройка сайта вакансий и резюме Joomla 1.6

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Планируется к запуску проект сайта вакансий и резюме на базе существующего кадрового агентства.

Установлен компонент JS JOBS (http://www.joomsky.com) пакистанской разработки. Версия самая полная BUSINESS COMPLETE.

Установлен шаблон template 33642 (Delta).

Есть пример работающего русскоязычного сайта на этом компоненте: http://kaliningrad.ru/job/

Задача:

1) Правильная русификация (действующая русификация проведена с помощью какого-то автоматического переводчика и совершенно не годится).

2) Подстройка дизайна (css шаблона не всегда сочетается с готовыми формами компонента).

3) Настройка системы подписки и платежей.

4) Настойка корректной работы всех модулей.

5) Добавление мелких деталей типа кнопочек, ссылок, баннеров и т.п.

Дизайнер (рисовальщик) свой есть.

При необходимости переводчик свой найдется.

Срок - 1 неделя.

Joomla
13 лет назад
nmagazin
Сергей 
60 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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