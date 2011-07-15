Натянуть дизайн на CMS (PHP, возможно Drupal)

Имеется дизайн сайта, сверстанный div-ами. Нужно создать работающий сайт с CMS (админка для добавления новостей, изменение информации на сайте, правильная индексация поисковиками).

CMS должна быть легковесной и на PHP+ MySQL, можно самописную (Joomla, Wordpress - не предлагать. Готов рассмотреть Drupal в качестве CMS).

Скидывайте ваши предложения (цена + CMS, на которой вы готовы это реализовать. Желательно ссылку на CMS где почитать о ее возможностях).

- Верстка залита на injoal.com

- пунктов меня будет меньше

- все старницы выглядят одинаково, меняется только контент

- контент будет предоставлен заказчиком или добавлен позже через админку

- поиск должен быть реализован

- админка CMS должна предусматривать:

= добавление, изменение и удаление новостей

= добавление и изменение контента страниц (с возможностью вставлять картинки)

= удобное добавление и изменение ключевых слов и т.п для SEO

- Личный кабинет - только ссылка, в этом проекте реализация не предусматирвается

если есть какие-либо вопросы и уточнения, задавайте в личку.

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