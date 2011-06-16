Сделать небольшую программку для работы с форумами

Требуется сделать софт, который будет автоматически поддерживать темы созданные на форуме. Т.есть я опубликовал тему на 30 форумах и мне приходится каждый раз заходить на форум и писать, что я по прежнему принимаю заказы на свои услуги и т.д. А иначе тема сползает вниз. На это тратится время и нужен софт, который будет автоматически посылать ответы на форумы. Бюджет совсем маленький - 1000 руб. Может у кого то есть желание и свободное время, софт будет ваш с возможностью перепродажи.