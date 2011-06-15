Система защиты PHP-скриптов

В одном каталоге имеются 6-10 *.php и *.inc файлов скриптов на PHP,

вместе они составляют сервис, который предлагается устанавливать на

любых сайтах.

Задача - разработать систему защиты скриптов от незаконного копирования

и распространения. Основные требования:

1). Сами файлы скриптов должны быть зашифрованы, предпочтительно Zend Guard

2). Нужна простая система лицензирования скриптов (с привязкой к одному из них)

и генератор лицензий, который использует для генерации лицензии указанный домен.

3). Генератор лицензий должен быть написан на Delphi и работать на компьютере.

4). Вместо Zend Guard можно предлагать другой надежный метод, в крайнем случае

возможно использование обфускатора, хотя это и нежелательно.

Предлагайте сроки выполнения работы и стоимость.

Оплата по Webmoney