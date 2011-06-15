Система защиты PHP-скриптов

Портал на движке Ipb с интегрированным в него Danneo . Необходимо сверстать и натянуть дизайн. Макеты все в PSD
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В одном каталоге имеются 6-10 *.php и *.inc файлов скриптов на PHP,
вместе они составляют сервис, который предлагается устанавливать на
любых сайтах.
Задача - разработать систему защиты скриптов от незаконного копирования
и распространения. Основные требования:
1). Сами файлы скриптов должны быть зашифрованы, предпочтительно Zend Guard
2). Нужна простая система лицензирования скриптов (с привязкой к одному из них)
и генератор лицензий, который использует для генерации лицензии указанный домен.
3). Генератор лицензий должен быть написан на Delphi и работать на компьютере.
4). Вместо Zend Guard можно предлагать другой надежный метод, в крайнем случае
возможно использование обфускатора, хотя это и нежелательно.
Предлагайте сроки выполнения работы и стоимость.
Оплата по Webmoney
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