Подправить тему В Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка120 просмотров
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Необходимо подправить тему на Wordpress, в этой теме сайдбар и футер загружается позже всего остального, необходимо сделать так что бы все загружалось одновременно.

WordPress
13 лет назад
dreamer888
Андрей 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад