Доработка сайта на python (django)

$2500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка196 просмотров
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Необходимо закончить работу над сайтом http://sovershenstvo.biz:90. По сайту есть все макеты и половина верстки, остальная часть делается и будет готова в течении недели. Почти весь основной функционал реализован, большая часть работы по шаблонам.

Работы много и сроки как всегда горят, так что основное требование - возможность уделять проекту минимум 8 часов в день. Так же желательно:

- Идеальное знание Python

- Опыт работы с Django Framework

- Умение работать с git

- Способность работать в команде с верстальщиком и другими разработчиками

Проект находится в финальной стадии разработки, ориентировочный срок работы - 1 месяц. После старта возможна постоянная работа по поддержке сайта.

PythonDjango
13 лет назад
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
django-man
Владимир 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$700
30 дней
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