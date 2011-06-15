Адаптировать модуль Ubercart

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок101 просмотр
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Всем привет. Необходимо адаптировать модуль Ubercart для сайта на Друпале под нужный дизайн и потребности клиента

13 лет назад
rusakov
Сергей 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад