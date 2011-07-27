Приложение ВКонтакте

Веб-программированиеЗавершен3 заявки226 просмотров
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Есть приложение вконтатке радио + чат, нужно убрать радио (оставить только чат) и заменить фон, на этом этапе все.

Подробнее - пишите в личку.

13 лет назад
IronRat
Яков 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Azag-Thoth
Владимир 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Вежлив, компетентен. Быстро разобрался в вопросе и без лишних слов все поправил. Очень рекомендую всем.
Задача была преподнесена чётко. Исходники были предоставлены. С оплатой всё в порядке. Рекомендую.