Нужно поменять контент на флеш сайте (Сегодня)

Веб-студии требуется регулярная поддержка продвигаемых веб-сайтов, включающая правки контекста, добавление скриптов, привязка вёрстки и оценку сложных доработок. Задачи разные, CMS разные, сложность различная, объём от 15 минут до (условно) 100 часов.
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Нужен флеш программист на 2 часа работы на сегодня.
Пишите, кто готов приступить!
8 usd\час
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