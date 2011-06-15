Чат бот

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Нужен чат бот. Несколько комнат чата, в каждой по 24 человека, плюс приватные комнаты, где будет бот и 1 собеседник.

Темы разговора - какие угодно. Собеседники - различных возрастов и уровня образования.

Исходя из вопроса пользователя, а также, возможно, истории разговора, бот должен выдавать фразы в разговорах с несколькими пользователями.

Плюс - многоязычность.

Предлагайте готовые варианты, посмотрел бы демки, готов купить готового или оплатить разработку.

13 лет назад
wmw85
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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