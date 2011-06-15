Сделать сайт визитку

Веб-программированиеЗакрыт24 заявки524 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно найти хостинг, разработать сайт, подобрать домен, установить сайт на хостинг, подключить домен.

По факту оплаты передать пароли от сайта.

Дополнительно необходимо:

1. Продвижение по Украине

2. Разработать логотип

3. Подобрать фото, картинки

4. Написать тексты на основе плана, и возможно краткого описания

Содержание сайта 10-11 страниц. Тексты и картинки предоставлю.

Желательно разрабатывать с использованием CMS Jumla. изначально сайт не интерактивный, но возможно потом нужно будет добавлять модули.

В приложении пример сайта, который должен получится.

P.S. Просьба тех кто оставил заявки откорректировать стоимость и сроки с учетом дополнений. Я выделил их в "Дополнительно необходимо", а также обратите внимание на то что сайт во вложении новый )

12 лет назад
staszx
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
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