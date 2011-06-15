Модификация компонентов joomla и wp

Нужно создать полноценный скрипт граббера с сайта rutor.org для движка DLE а т.е нужно сделать, чтоб по заданным критериям грабил торренты, картинки, текст и т.д на свой сервер Бюджет не более 50$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Надо добавить ссылку на картинку в rss фид
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