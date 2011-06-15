Сделать простую корзинку с оплатой по вебмани

Есть сайт – 24zakaz.com/main нужно прикрутить корзину с возможностью оплаты заказа через вебмани. 24zakaz.com/menu тут калькулятор, т.е. пользователь выбирает что хочет, то что он выбрал добавляется в корзинку на ajax, а из корзинки уже нажимаем оформить заказ, вводим всю информацию, Имя, фамилия, Адрес, телефон.. и оплачиваем через вебмани. Вот так я себе это представляю)