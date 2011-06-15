Сделать простую корзинку с оплатой по вебмани

Есть цмс (вроде самописная) нужно выполнить доработки по заданию плюс возможности купить (интернет магазин), возможен перевод на другую, более удобоваримую цмс для Вас (если это целесообразно по деньгам и без потери старых урлов). Указывайте пожалуйста ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт – 24zakaz.com/main нужно прикрутить корзину с возможностью оплаты заказа через вебмани. 24zakaz.com/menu тут калькулятор, т.е. пользователь выбирает что хочет, то что он выбрал добавляется в корзинку на ajax, а из корзинки уже нажимаем оформить заказ, вводим всю информацию, Имя, фамилия, Адрес, телефон.. и оплачиваем через вебмани. Вот так я себе это представляю)
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