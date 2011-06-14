Прикрутить верстку к сайту

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки121 просмотр
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Необходимо к утру прикрутить верстку 2-х страниц к скрипту.

(форма, курсы валют, калькулятор и отправка данных с формы в БД)

Работа для ночных фрилансеров.

Оплата в пределах разумного.

Оставляйте контакты и цену.

13 лет назад
berryhost
Савельев 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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