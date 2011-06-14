Скрипт проверки текста на уникальность

Проект на базе движка kernel-video-sharing.com Движок имеет встроенный "конструктор" и кастомизатор, необходимо в его рамках создать несколько модулей, а так же доработать базовые. Возможнсти скрипта хорошо документированы на русском языке. Так же необходимо прикрутить к движку некоторые ...