Скрипт проверки текста на уникальность

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки154 просмотра
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Требуется написать скрипт по проверке текста на уникальность.

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13 лет назад
KTIF
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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