Создание сайта на bitrix.

Есть прелоудер внутри файла swf он подгружает в него 12 внешних swf но отображать ход загрузки почему-то начинает с 80 %
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Необходимо создать сайт на основе готового дизайна. Всего около 8 индивидуальных страниц. Пример дизайна одной из страниц прилагается.
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