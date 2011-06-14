Создание сайта на bitrix.

$500
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок193 просмотра
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Необходимо создать сайт на основе готового дизайна. Всего около 8 индивидуальных страниц. Пример дизайна одной из страниц прилагается.

13 лет назад
Intrancer
Андрей 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад