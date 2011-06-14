Исправление работы сайта

$30
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки171 просмотр
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Необходимо обновить движок, оптимизировать и исправить работу скриптов сайта и форума. Сайт написан на движке DLE

13 лет назад
alfabag
Леонид 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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