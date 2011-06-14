Парсер c кинопоиска для DLE 9.2

Нужен парсер для кинопоиска. На основе ДЛЕ.. такие уже существуют но уж слишком тяжелые, давят на систему.

На основе тех парсеров что уже были написаны для ДЛЕ, я бы хотел бы парсер но только без нагрузки на сайт.

Примерно такой что,

парсер открывался отдельным окном, там все парсится и оттуда вставляется, как вставка файлов. подробней сказать: (нажимаешь кнопочку вылазит окошко там все обрабатывается и вставляется в нужные поля, так как на старом пол движка правлено чтоб этот парсер работал что есть тупо)

Так же есть еще большая проблема с старым парсером это то что его все время блокирует кинопоиск. Надо сделать его не видимым или же придумать чтото другое. Ручная замена проксями уже делалась это ужасно, мучался долго.

Жду ваших предложений и цен. Бюджет не большой