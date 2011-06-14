Сайт объявлений купли-продажи

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки120 просмотров
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Сайт объявлений купли продажи

Нужно сделать сайт объявлений купли-продажи оборудования б/у. Сайт должен быть сделан ТОЛЬКО на Drupal. Графика готова. Нужно сделать только серверную часть и админку. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ), чтобы послать ТЗ.

13 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад
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