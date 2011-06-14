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Сайт объявлений купли продажи
Нужно сделать сайт объявлений купли-продажи оборудования б/у. Сайт должен быть сделан ТОЛЬКО на Drupal. Графика готова. Нужно сделать только серверную часть и админку. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ), чтобы послать ТЗ.
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