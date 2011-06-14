Нужен форум.

Добрый день! Я ищу программиста, который имеет опыт работы с joomla v. 1.5 и 1.0, и сможет выполнить поставленные задачи достаточно быстро. Нужно поправить некоторые вещи (см. прикрепленный файл) на сайте reach,ru. Потом этот сайт нужно скопировать на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Форум будет состоять из нескольких разделов:
1. «Обший»
2. «Карьера»
3. «Список должников» перед тем как разместить сообщение в данном разделе автор должен заполнить форму подобную http://www.benzol.ru/debtor/add.php
4. курилка
Опросы должны быть устроены таким образом чтобы прежде чем увидеть их результат пользователь должен проголосовать.
Сообщение которое пользователь будет добавлять на форум должно состоять из частей. Первая заголовок сообщения — не более 100 символов,
Второй само поле сообщение, текст без ограничения. Гиперссылки вставляемые в это поле не должны быть активными.
Третье поле — возможность вставить файл.
Четвертое поле — название файла.
Также должны быть возможность вставить смайлик в заголовок сообщения и в само поле сообщения.
• Электронные ящики пользователя форума и другая контактная информация не должны быть видны другим пользователям форума. Пользователи видят только ники. Если пользователь форума желает просмотреть контактную информацию о другом пользователе ему необходимо кликнуть на ник пользователя.
• Необходимо предусмотреть статус «пользователя». Если пользователь часто пишет сообщения и они не удаляются, его рейтинг растёт. Рейтинг пользователя форума раскладывается таким образом. До 20 сообщений — «новичок», до 50 сообщений — «опытный пользователь», до 100 сообщений - «авторитетный пользователь» , свыше 100 сообщений — «гуру форума». Статус пользователя форума необходимо дублировать звёздочками начинающий — одна звёздочка, и так далее, по одной звёздочке за каждый новый статус.
• Необходимо предусмотреть «лайки» после каждого сообщения на форуме, чтобы любой посетитель форума(не обязательно зарегистрированный) мог порекомендовать сообщение в социальных сетях.
• Необходима подсветка тем, которые недавно обсуждались. Пользователь заходя на форум должен видеть сколько новых сообщений появилось на форуме за время его отсутствия. Последняя обсуждаемая тема в разделе автоматически поднимается наверх.
• Также важно предусмотреть возможность подписки на новые сообщения на форуме. Если пользователь оставил сообщение в какой либо теме, то на указанный им при регистрации электронный ящик автоматически отправляется сообщение о том, что в обсуждаемой им теме есть новые сообщения и гиперссылка на новое сообщение.
• при размещении сообщения, должно быть обязательно указано время сообщения. Пользователь не может редактировать размещённое сообщение. Это может делать только администратор форума.
Нужна стоимость и сроки разработки.
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