Пост. работы над сайтом для гуру Друпала

Ищется гуру Друпала для доработок сайта

Наш сайт открыт недавно и на начальном этапе был ориентирован на Тюмень в качестве тестовой площадки. На днях мы выходим на Москву и Санкт-Петербург.

Что нам необходимо:

• по сути, необходима техническая поддержка сайта. Сайт работает исправно, но каждый день появляются новые косяки, новые проблемы, нужны новые доработки.

• создание новых модулей и поддержка сайта.

• консультации нас, как менеджеров, по поводу управления сайтом.

• работа с сервером сайта, бэкапами и т.д.

Сайт довольно сложный, там интегрирована робокасса, есть разделение по городам, установлена куча модулей. Новые модули, которые мы планируем внедрять, будут тоже не тривиальные. Так что нужен спец, который реально знает CMS Drupal, сделал уже не один сайт на на ней и готов развиваться вместе с сайтом в своем профессиональном плане.

Мы рассчитываем найти студию или фрилансера для начала на полставки. Бюджет на испытательный срок – 20000 рублей за первый месяц работ (с учетом того, что мы не требуем полной занятости). В первый месяц мы должны увидеть от Вас план работ по сайту, исправление критичных для нас косяков, план по развитию сайта и внедрению нового функционала, оптимизации кода сайта.

Далее будем повышать выплаты (возможно многократное увеличение месячной платы за поддержку сайта, если будем видеть заинтересованность в проекте и т.д.) начиная со второго месяца взаимодействия.

Начиная с осени, планируем создавать в Москве отдел технической поддержки и развития сайта. Соответственно, программист, которого мы найдем, будет в будущем руководителем этого отдела.

Что является дополнительным бонусом при выборе кандидатуры:

• профессионализм – нам нужен человек, который любит и знает Drupal. Наличие портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие;

• инициативность – самое важное качество. Да, мы будем предлагать, что поправить на сайте, но нам нужно, чтобы программист сам предлагал исправления, улучшения, нововведения;

• проживание в Москве, Московской области, Тюмени – это был бы большой плюс. Но это не самое важное. При желании поможем с переездом в Москву и поиском здесь жилья – главное чтобы человек «горел» проектом;

• возможность сделать «экстренные» правки в выходные или вечером – понятное дело, что ночью никто звонить не будет, но сайт штука такая, что неизвестно когда «всплывет» очередной технический косяк;

• возможность работы по договору – тоже важный показатель (но необязательный).

Если Вы соответствуете требованиям – пишите на почту gevak [гав] newnotion.ru – будем рады рассмотреть Вашу кандидатуру. Если все ок – то мы приглашаем Вас на собеседование (Мск, область или Тюмень) или же созваниваемся с Вами (если нет возможности встретиться лично).