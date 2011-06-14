Доделать конвертер форума с Юкоз на SMF

Разрабатываем портал на неткад - http://expo.dahost.ru/ Нужно реализовать функционал "сообщений" - аналогично веблансу (даже проще, без деления на группы). Текущий программист сделать этого не может. Более подробное тз вложено. Срочно! нужно сделать до 24 июня., край 30 июня Задача ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый конвертер форума с Юкоз на SMF.
Конвертер конвертирует, пользователей, разделы. Не конвертирует темы и посты.
Нужна качественная доработка конвертера.
Ваши цены и сроки.
Заинтересованным вышлю файл конвертера на почту.
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