Решить проблему с парсером

Ищу флешера, который сможет купить видеофутаж на shutterstock или fotolia (и других фотобанках) встроить этот исходник во флешку (со сглаживанием углов и под резину в шапку сайта). Подробности в личке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При работе парсера, возникают ошибки, то есть некоторые товары попадают не в те категории в которые нужно, так же фотографии у некоторых товаров перепутаны, нужно разобраться и решить проблему.
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