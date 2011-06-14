Решить проблему с парсером

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки154 просмотра
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При работе парсера, возникают ошибки, то есть некоторые товары попадают не в те категории в которые нужно, так же фотографии у некоторых товаров перепутаны, нужно разобраться и решить проблему.

13 лет назад
vint495
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад