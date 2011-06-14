Разбивка по страницам

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Добрый день ! Есть файл с php кодом. Необходимо переделать в нем вывод новостей.

Сейчас файлы выводятся и разбиваются по страницам по параметру news_id а нужно чтобы выстраивались и разбивались по дате.

13 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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