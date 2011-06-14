Разбивка по страницам

Есть скрипт - мост для SMF+WordPress+Livestreet. Написан он для объединения регистраций с 3-х площадок в одну. При регистрации на одной из площадок, автоматом создаются акки на других. Осталось сделать: 1) Завернуть формы регистрации с 3-х ...
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Добрый день ! Есть файл с php кодом. Необходимо переделать в нем вывод новостей.
Сейчас файлы выводятся и разбиваются по страницам по параметру news_id а нужно чтобы выстраивались и разбивались по дате.
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