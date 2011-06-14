Доработка видео портала (tube)

Проект на базе движка kernel-video-sharing.com

Движок имеет встроенный "конструктор" и кастомизатор, необходимо в его рамках создать несколько модулей, а так же доработать базовые. Возможнсти скрипта хорошо документированы на русском языке.

Так же необходимо прикрутить к движку некоторые красивости на jquery.