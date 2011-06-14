Доработка видео портала (tube)

$1200
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки163 просмотра
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Проект на базе движка kernel-video-sharing.com

Движок имеет встроенный "конструктор" и кастомизатор, необходимо в его рамках создать несколько модулей, а так же доработать базовые. Возможнсти скрипта хорошо документированы на русском языке.

Так же необходимо прикрутить к движку некоторые красивости на jquery.

13 лет назад
Farwmak
Тенев 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад